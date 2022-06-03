Червень, 03 в 19:24

У Києві чоловік вбив жінку та малолітню дитину, а потім підпалив квартиру, де вони перебували. Нині правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Співробітники ДСНС отримали повідомлення про пожежу у Деснянському районі столиці.

– Під час гасіння вогнеборці виявили тіло жіночої статті, що було на підлозі у кухні. Також під час розвідки рятувальники виявили у ванній кімнаті дитину 2018 року народження без свідомості. Вогнеборці винесли 4-річного хлопчика на вулицю та передали медичним працівникам. На жаль, дитина померла у швидкій, – заявили у пресслужбі ДСНС.

У Києві чоловік хотів замаскувати вбивство пожежею – загинули жінка та 4-річна дитина / 4 фотографии

На місце події також прибули співробітники поліції.

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– До поліції Києва надійшло повідомлення про бійку та пожежу в одній із квартир на вулиці Маяковського. Одразу на місце прибули рятувальники ДСНС, патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, – зазначили у столичній поліції.

За попередніми даними, між родичами виник конфлікт, а потім і бійка. У результаті події загинули жінка, малолітня дитина, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

– Ймовірний підозрюваний 1957 року народження підпалив оселю та намагався втекти, однак був затриманий, – додали у поліції.

Нині чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за ч. 2 ст. 115 Умисне вбивство та ч. 2 ст. 194 Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.