В Германии в результате железнодорожной катастрофы в Бургрейне, к северу от Гармиш-Партенкирхена (Бавария), погибли две украинки.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что с рельсов сошло три вагона, погибли пять человек, один из которых — ребенок. Остальные жертвы — женщины в возрасте от 32 до 70 лет.

Среди погибших — две украинки, которые проживали в семьях. По неподтвержденной информации, с одной из двух женщин ехал ее ребенок.

A terrible train accident happend yesterday in Garmisch-Partenkirchen. My thoughts and prayers are with the ones who suffered from this event, many families will be left with a big hole, family members won’t come home.

I respect the emergency responders for their great work. ???? pic.twitter.com/gck8kOkA2L

— ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? (@PhillipSchwedes) June 4, 2022