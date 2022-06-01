В Херсоне произошло смертельное ДТП с участием военной техники оккупантов
В Херсоне произошло смертельное ДТП с участием вражеской техники. Оккупанты буквально смяли своей военной техникой легковой автомобиль и покинули место аварии.
Местные Telegram-каналы сообщили, что авария произошла во вторник, 31 мая. Пока никакой официальной информации на этот счет нет.
Сообщают, что ДТП произошло днем на перекрестке улицы Украинской и проспекта Ушакова.
Автомобиль Лада направлялся по Украинской улице на зеленый свет светофора, однако на перекрестке в него врезалась бронемашина с буквой Z на борту, которая двигалась с улицы Красного Креста.
После столкновения техника оккупантов даже не остановилась и продолжила свое движение по улице Украинской. Водитель автомобиля Лада получил серьезные повреждения и погиб еще до приезда медиков.
Из-за отсутствия в городе связи, вызвать карету скорой очевидцы не смогли. За медиками поехал один из свидетелей ДТП. Известно, что погибшего зовут Анатолий, он 1998 года рождения.
Фото: t.me/hueviyherson