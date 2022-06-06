В Киеве задержан 69-летний россиянин, который домогался ребенка в трамвае

Июнь, 06 в 12:43

В Киеве задержали пенсионера, который домогался 10-летнего мальчика прямо в трамвае. 69-летний педофил оказался уроженцем России.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 3 июня в Деснянском районе столицы.

В полицию обратилась мать пострадавшего мальчика: она рассказала, что незнакомый мужчина открыто приставал к ее сыну и пытался коснуться его половых органов.

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После обработки показаний свидетелей и видео с уличных камер наблюдения 69-летнего мужчину нашли и задержали. Выяснилось, что подозреваемый в развратных действиях в отношении ребенка родился в городе Новоалтайск.

Отметим, что расстояние между Киевом и Новоалтайском составляет более 4,2 тыс. километров.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица) УК Украины.

Сейчас следователи проверяют причастность пенсионера к совершению аналогичных преступлений: признался ли мужчина в содеянном, пока неизвестно.