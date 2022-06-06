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Факти / Надзвичайні події

У Києві затримали 69-річного росіянина, який домагався дитини у трамваї

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
У Києві затримали 69-річного росіянина, який домагався дитини у трамваї

У Києві затримали пенсіонера, який домагався 10-річного хлопчика прямо у трамваї. 69-річний педофіл виявився уродженцем Росії.

За даними прокуратури, інцидент стався 3 червня у Деснянському районі столиці.

До поліції звернулася матір постраждалого хлопчика: вона розповіла, що незнайомий чоловік відкрито чіплявся до її сина та намагався торкнутися його статевих органів.

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Після опрацювання показів свідків та відео з вуличних камер спостереження 69-річного чоловіка знайшли і затримали. З’ясувалося, що підозрюваний у роспусних діях щодо дитини народився у місті Новоалтайськ.

Зазначимо, що відстань між Києвом та Новоалтайськом становить понад 4,2 тис. кілометрів.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) КК України.

Наразі слідчі перевіряють причетність пенсіонера до вчинення аналогічних злочинів: чи зізнався чоловік у скоєному, наразі невідомо.

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