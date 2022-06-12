Искали всю ночь и обнаружили через 5 км: под Тернополем авто с отцом и двумя детьми снесло потоком воды

Июнь, 12 в 13:35

В Тернопольской области во время сильного ливня потоком воды снесло с дороги автомобиль, в котором ехал отец с двумя детьми. В результате все люди в машине погибли.

Об этом сообщил начальник управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей. По его словам, после нескольких часов поисков сначала обнаружили тело мужчины, а затем двух девочек.

— В подраздел ГСЧС поступила информация, что в поселке Лищанцы во время пересечения реки большим потоком сточных вод в результате ливня был снесен автомобиль. В нем находились три человека. После прибытия на место происшествия мы обнаружили перевернутый автомобиль без людей. Были сразу развернуты поисковые работы, которые длились всю ночь, – сообщил он.

Маслей отметил, что спасатели нашли тела трех человек – мужчины 1990 года рождения и двух девочек 2009 года рождения.

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– Во время поисков вниз по течению на расстоянии 5 км нашли первоначально тело мужчины 1990 года рождения. Затем вниз по течению нашли девочку и еще одну девочку. Мы обнаружили признаки квалификации чрезвычайной ситуации. Сочувствуем родственникам пострадавших, – отметил он.

Ночью в Украине начались сильные ливни и грозы в западных областях, а в Карпатах начались сильные дожди.