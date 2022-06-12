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Факти / Надзвичайні події

Шукали всю ніч і виявили за 5 км: під Тернополем авто з батьком і двома дітьми знесло потоком води

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Шукали всю ніч і виявили за 5 км: під Тернополем авто з батьком і двома дітьми знесло потоком води
Фото: ДСНС

У Тернопільській області під час сильної зливи потоком води знесло з дороги автомобіль, в якому їхав батько з двома дітьми. Внаслідок цього всі люди у машині загинули.

Про це повідомив начальник управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей. За його словами, після декількох годин пошуків спочатку знайшли тіло чоловіка, а потім двох дівчаток.

– До підрозділу ДСНС надійшла інформація, що у селищі Ліщанці під час перетину річки великим потоком стічних вод внаслідок зливи був знесений автомобіль. У ньому перебували троє осіб. Після прибуття на місце події ми виявили перевернутий автомобіль без людей. Були одразу розвернуті пошукові роботи, які тривали всю ніч, – повідомив він.

Маслей зазначив, що рятувальники знайшли тіла трьох людей – чоловіка 1990 року народження та двох дівчаток 2009 року народження.

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– Під час пошуків вниз по течії на відстані 5 км знайшли спочатку тіло чоловіка 1990 року народження. Потім вниз по течії знайшли дівчинку та ще одну дівчинку. Ми знайшли ознаки кваліфікації надзвичайної ситуації. Співчуваємо родичам потерпілих, – зазначив він.

Вночі в Україні розпочались сильні зливи та грози у західних областях, а у Карпатах розпочались сильні дощі.

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Джерело: ДСНС
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