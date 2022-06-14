Обвиняют ВСУ: российские войска целый день обстреливают Донецк

Июнь, 13 в 21:49

В Донецке российские войска обстреливают город, а московские пропагандисты снимают видео и распространяют фейки, в которых обвиняют Вооруженные силы Украины.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что российская армия обстреливает сама себя и не стесняется снимать это для пропагандистских телеканалов. К тому же российские СМИ уже начали распространять очередные фейки о якобы обстреле роддома, в которых пытаются переложить вину на украинских защитников.

— Донецк снова обстрелял сам себя. Вернее, россияне ради призыва Пушилина “Путин введи войска” целый день обстреливали сами себя, не стесняясь это снимать для идиотов. Яркий пример от пропагандистов. Сначала он говорит: миномет 120-й. И тут же слышно выстрел-попадание менее чем за несколько секунд. Любой мариупольец вам скажет, что такая короткая пауза только когда вблизи. А так близко от той части Донецка только россияне, – отметил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко показал фрагмент видеозаписи из пропагандистского телеканала, в котором российский корреспондент распространяет фейки об украинских бойцах ВСУ.

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Сегодня по Донецку целый день продолжаются прилеты. Причем сами жители фиксируют, что стреляют практически из самого Донецка. Отчетливо слышен минус — и сразу прилет через 2 секунды. Ситуация просто один в один с той, что была в Луганске в 2014-м. pic.twitter.com/yxHN5jK52U — Денис Казанський (@den_kazansky) June 13, 2022

По мнению Андрющенко, российская армия будет снова пытаться так обстреливать Мариуполь, чтобы подавить украинское сопротивление против оккупантов.