Звинувачують ЗСУ: російські війська цілий день обстрілюють Донецьк

Червень, 13 в 21:49

У Донецьку російські війська обстрілюють місто, а московські пропагандисти знімають відео та поширюють фейки, в яких звинувачують Збройні сили України.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що російська армія обстрілює сама себе та не соромиться знімати це для пропагандистських телеканалів. До того ж російські ЗМІ вже почали поширювати чергові фейки про начебто обстріл пологового будинку, в яких намагаються перекласти провину на українських захисників.

– Донецьк знов обстріляв саме себе. Точніше, росіяни заради призиву Пушиліна “Путін введи війська” цілий день обстрілювали самі себе, не соромлячись це знімати для бовдурів. Яскравий приклад від пропагандистів. Спочатку він говорить: міномет 120-й. І тут же чутно постріл-влучання менш за декілька секунд. Будь-який маріуполець вам скаже, що така коротка пауза лише коли зблизька в близько. А так близько від тієї частини Донецька тільки росіяни, – зазначив радник мера Маріуполя.

Андрющенко показав фрагмент відеозапису з пропагандистського телеканалу, в якому російський кореспондент поширює фейки про українських бійців ЗСУ.

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Сегодня по Донецку целый день продолжаются прилеты. Причём, сами жители фиксируют, что стреляют практически из самого Донецка. Отчетливо слышен минус – и сразу прилёт через 2 секунды. Ситуация просто один в один с той, что была в Луганске в 2014. pic.twitter.com/yxHN5jK52U — Денис Казанський (@den_kazansky) June 13, 2022

На думку Андрющенка, російська армія знову намагатиметься так обстрілювати Маріуполь, щоб придушити український супротив проти окупантів.