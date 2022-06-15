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Ударили по жилым домам: армия РФ обстреляла из Ураганов Днепропетровщину

Юля Захарченко, редактор ленты
Ударили по жилым домам: армия РФ обстреляла из Ураганов Днепропетровщину
Фото: ГСЧС

Российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня Ураган. Под вражеский огонь попали Зеленодольск и Апостолово.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что в Зеленодольске ударили по жилым домам.

– Нас снова обстреляли. Враг ударил из Ураганов по Зеленодольску и Апостолово. В Зеленодольске попали по жилым кварталам — повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали, — отметил глава Днепропетровской ОВА.

По словам Резниченко, возле жилых домов лежат кассетные боеприпасы, а в Апостолово начался пожар на лесополосе.

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— Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Апостолово – возгорание в лесополосе. Спасатели тушат пламя, — подчеркнул Резниченко.

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