Ударили по жилым домам: армия РФ обстреляла из Ураганов Днепропетровщину
Российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня Ураган. Под вражеский огонь попали Зеленодольск и Апостолово.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что в Зеленодольске ударили по жилым домам.
– Нас снова обстреляли. Враг ударил из Ураганов по Зеленодольску и Апостолово. В Зеленодольске попали по жилым кварталам — повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали, — отметил глава Днепропетровской ОВА.
По словам Резниченко, возле жилых домов лежат кассетные боеприпасы, а в Апостолово начался пожар на лесополосе.
— Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Апостолово – возгорание в лесополосе. Спасатели тушат пламя, — подчеркнул Резниченко.