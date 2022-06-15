Вдарили по житлових будинках: армія РФ обстріляла з Ураганів Дніпропетровщину

Червень, 15 в 18:43

Російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область з реактивних систем залпового вогню Ураган. Під ворожий вогонь потрапили Зеленодольськ та Апостолове.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що у Зеленодольську вдарили по житлових будинках.

– Нас знову обстріляли. Ворог ударив з Ураганів по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах – пошкоджені декілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали, – розповів глава Дніпропетровської ОВА.

За словами Резніченка, біля житлових будинків лежать касетні боєприпаси, а в Апостоловому розпочалась пожежа у лісосмузі.

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