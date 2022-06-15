Вдарили по житлових будинках: армія РФ обстріляла з Ураганів Дніпропетровщину
Російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область з реактивних систем залпового вогню Ураган. Під ворожий вогонь потрапили Зеленодольськ та Апостолове.
Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що у Зеленодольську вдарили по житлових будинках.
– Нас знову обстріляли. Ворог ударив з Ураганів по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах – пошкоджені декілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали, – розповів глава Дніпропетровської ОВА.
За словами Резніченка, біля житлових будинків лежать касетні боєприпаси, а в Апостоловому розпочалась пожежа у лісосмузі.
– Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. В Апостоловому – займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я, – наголосив Резніченко.