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В Сумской области российские войска нанесли ракетный удар по Глухову

Юля Захарченко, редактор ленты
В Сумской области российские войска нанесли ракетный удар по Глухову

В Сумской области российская армия нанесла ракетный удар по городу Глухов. По предварительной информации, есть пострадавшие среди мирных жителей.

По данным Оперативного командования Північ, предварительно зафиксировано три пуска ракет из вертолетов.

Фото: Оперативное командование Північ

— Вчера под вечер оккупанты обстреляли Глухов в Сумской области из вертолетов. Предварительно зафиксировано три пуска ракет. К сожалению, по предварительным данным, есть потери среди местного населения, — говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что ночью по территории Садовской ОТГ российские войска нанесли ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых. Информация о разрушении и повреждении уточняется.

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К утру 16 июня по Краснопольской общине российские войска нанесли еще один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего зафиксировано 26 приходов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и легковой автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры уточняется.

Недавно российская армия дважды обстреляла Новослободскую общину из минометов и артиллерии. В Сумской области на одной из грунтовых дорог на мине оккупантов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Трое людей погибли на месте, еще один человек ранен и сейчас находится в больнице.

Днем 15 июня были единичные выстрелы по Эсманьской и Белопольской общинам. К вечеру два вражеских вертолета из территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Зафиксировано попадание по жилому дому – один человек погиб, еще есть шесть раненых. Повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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