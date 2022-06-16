Июнь, 16 в 8:16

В Сумской области российская армия нанесла ракетный удар по городу Глухов. По предварительной информации, есть пострадавшие среди мирных жителей.

По данным Оперативного командования Північ, предварительно зафиксировано три пуска ракет из вертолетов.

— Вчера под вечер оккупанты обстреляли Глухов в Сумской области из вертолетов. Предварительно зафиксировано три пуска ракет. К сожалению, по предварительным данным, есть потери среди местного населения, — говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что ночью по территории Садовской ОТГ российские войска нанесли ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых. Информация о разрушении и повреждении уточняется.

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К утру 16 июня по Краснопольской общине российские войска нанесли еще один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего зафиксировано 26 приходов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и легковой автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры уточняется.

Недавно российская армия дважды обстреляла Новослободскую общину из минометов и артиллерии. В Сумской области на одной из грунтовых дорог на мине оккупантов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Трое людей погибли на месте, еще один человек ранен и сейчас находится в больнице.

Днем 15 июня были единичные выстрелы по Эсманьской и Белопольской общинам. К вечеру два вражеских вертолета из территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Зафиксировано попадание по жилому дому – один человек погиб, еще есть шесть раненых. Повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.