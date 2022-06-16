Червень, 16 в 8:16

У Сумській області російська армія завдала ракетного удару по місту Глухів. За попередньою інформацією, є постраждалі серед мирних жителів.

За даними Оперативного командування Північ, попередньо зафіксовано три пуски ракет з гвинтокрилів.

– Вчора надвечір окупанти обстріляли Глухів на Сумщині з гвинтокрилів. Попередньо зафіксовано три пуски ракет. На жаль, за попередніми даними, є втрати серед місцевого населення, – йдеться у повідомленні.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що вночі по території Садівської ОТГ російські війська завдали ракетного авіаудару. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування та пошкодження уточнюється.

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Під ранок 16 червня по Краснопільській громаді російські війська завдали ще одного ракетного авіаудару. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Загалом зафіксовано 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та легковий автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури уточнюється.

Нещодавно російська армія двічі обстріляла Новослобідську громаду з мінометів та артилерії. У Сумській області на одній з ґрунтових доріг на міні окупантів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє осіб загинули на місці, ще одна людина поранена та зараз перебуває у лікарні.

Вдень 15 червня також були поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадах. Надвечір два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п’ять ракет по околицях Глухова. Зафіксовано влучання в житловий будинок – одна людина загинула, ще є шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.