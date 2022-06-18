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Войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровщину

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровщину
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину. Под вражеским артиллерийским обстрелом оказался Криворожский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты несколько раз ударили из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения. Люди в результате вражеских обстрелов не пострадали.

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По информации Генштаба ВСУ, на 115-й день полномасштабной войны продолжаются бои за город Северодонецк. Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения врага пытались вести штурмовые действия за пределами города, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме позиций наших военных, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру.

На Славянском направлении основные усилия оккупанты продолжают сосредоточивать на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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