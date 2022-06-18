Червень, 18 в 8:39

Російські окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину. Під ворожим артилерійським обстрілом опинився Криворізький район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти кілька разів ударили з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди внаслідок ворожого обстрілу не постраждали.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, на 115-й день повномасштабної війни тривають бої за місто Сєверодонецьк. Щоб покращити тактичне положення, підрозділи ворога намагалися вести штурмові дії за межами міста, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, окрім позицій наших військових, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру.

На Слов’янському напрямку основні зусилля окупанти продовжують зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають.

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