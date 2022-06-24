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Факты / Происшествия

В Киеве частично ограничили движение по улице Петлюры — прорвало трубу

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Киеве частично ограничили движение по улице Петлюры — прорвало трубу
Фото: КГГА

В Киеве по улице Петлюры произошла авария на водопроводной сети. Из-за этого просело и провалилось асфальтовое покрытие.

На проезжую часть вынесло почву. Дорожники оперативно начали убирать улицу.

Сейчас на месте повреждения работает аварийная служба Киевводоканала. Движение транспорта на перекрестке улицы Петлюры и улицы Саксаганского частично ограничено.

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В Киеве частично ограничили движение по улице Петлюры — прорвало трубу / 2 фотографии

К слову, 23 июня Киевский городской совет принял важное решение, которое касается автомобилистов. В частности, ведомство запретило движение по Киеву транспортных средств без глушителя.

Речь идет об автомобилях, в конструкции которых использована система выпуска отработавших газов “прямоток”, а также другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглощатель.

Запрет будет действовать до момента прекращения/отмены действия военного положения в Украине.

Источник: КГГА
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