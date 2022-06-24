В Киеве частично ограничили движение по улице Петлюры — прорвало трубу
В Киеве по улице Петлюры произошла авария на водопроводной сети. Из-за этого просело и провалилось асфальтовое покрытие.
На проезжую часть вынесло почву. Дорожники оперативно начали убирать улицу.
Сейчас на месте повреждения работает аварийная служба Киевводоканала. Движение транспорта на перекрестке улицы Петлюры и улицы Саксаганского частично ограничено.
К слову, 23 июня Киевский городской совет принял важное решение, которое касается автомобилистов. В частности, ведомство запретило движение по Киеву транспортных средств без глушителя.
Речь идет об автомобилях, в конструкции которых использована система выпуска отработавших газов “прямоток”, а также другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглощатель.
Запрет будет действовать до момента прекращения/отмены действия военного положения в Украине.