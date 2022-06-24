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Факти / Надзвичайні події

У Києві частково обмежили рух вулицею Петлюри – прорвало трубу

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Києві частково обмежили рух вулицею Петлюри – прорвало трубу
Фото: КМДА

У Києві на вулиці Петлюри сталася аварія на водопровідній мережі. Через це просіло та провалилося асфальтове покриття.

На проїжджу частину винесло ґрунт. Дорожники оперативно розпочали прибирати вулицю.

Зараз на місці пошкодження працює аварійна служба Київводоканалу. Рух транспорту на перехресті вулиці Петлюри і вулиці Саксаганського частково обмежений.

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У Києві частково обмежили рух вулицею Петлюри – прорвало трубу / 2 фотографии

До слова, 23 червня Київська міська рада ухвалила важливе рішення, яке стосується автомобілістів. Зокрема, відомство заборонило рух Києвом транспортних засобів без глушника.

Йдеться про автомобілі, у конструкції яких використано систему випуску відпрацьованих газів “прямострум”, а також інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

Заборона буде чинна до моменту припинення/скасування дії воєнного стану в Україні.

Джерело: КМДА
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