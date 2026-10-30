Сегодня, 30 октября, в Днепропетровской области день траура по погибшим в результате российского удара по железнодорожному вокзалу областного центра.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

День траура в Днепре и области 30 октября: что известно

Сегодня вся Днепропетровская область скорбит о 15 украинцах, погибших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу Днепра 29 октября.

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Среди жертв атаки — 10 мужчин и пять женщин.

— Кто-то там работал. Кто-то возвращался домой из поездки. Кто-то ехал по делам, — написал Александр Ганжа.

Глава области выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что российские войска продолжают наносить удары по мирным жителям и железнодорожному транспорту.

— Этого нельзя простить. Нельзя забыть. Мы помним каждую жизнь, которую унесла Россия, — отметил он.

Утром 30 октября стало известно, что в больнице скончался 40-летний мужчина, получивший ранения во время российской атаки на железнодорожный вокзал Днепра.

По словам Александра Ганжи, медики до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Таким образом количество погибших в результате удара по вокзалу возросло до 15 человек.

В больницах Днепра остаются 11 человек, раненных в результате атаки россиян на железнодорожный вокзал.

Шестеро из них — в тяжелом состоянии. Среди них — 11-летний мальчик. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Атака на Днепр 29 октября: что известно

Днем 29 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал Днепра реактивным беспилотником. Удар пришелся на платформу, где стояли пригородная электричка и пассажирский поезд №866 по маршруту Днепр — Запорожье.

В результате атаки на месте погибли 15 человек, еще 14 получили ранения. Среди пострадавших — 11-летний мальчик.

После трагедии Укрзализныця сообщила, что пересмотрит протоколы безопасности.

В компании объяснили, что за более чем 10 минут до удара пассажиров предупредили о приближении дрона и необходимости эвакуации. Людей призвали покинуть платформу и отойти как минимум на 200 метров, однако часть пассажиров осталась возле поездов.

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