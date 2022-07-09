В пригороде Харькова нашли артиллерийские снаряды, подключенные к дистанционному пульту

Июль, 09 в 13:38

Пограничники обнаружили на обочине дороги из пригорода в Харьков артиллерийские снаряды, подключенные к радиоуправляемому дистанционному пульту. С помощью минирующих устройств, которые можно активировать на расстоянии, враг мог взорвать участок дороги.

По данным Государственной пограничной службы, всего нашли 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм во время проведения контрдиверсионных мероприятий.

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