У передмісті Харкова знайшли артилерійські снаряди, підключені до дистанційного пульта

Липень, 09 в 13:38

Прикордонники виявили на узбіччі дороги з передмістя до Харкова артилерійські снаряди, підключені до радіокерувального дистанційного пульта. За допомогою мінувальних пристроїв, які можна активувати на відстані, ворог міг підірвати ділянку дороги.

За даними Державної прикордонної служби, загалом знайшли 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм під час проведення контрдиверсійних заходів.

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Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Російський винищувач двічі запустив ракети в напрямку Хотинської громади. Внаслідок авіаудару зруйновано нежилу будівлю. Одночасно по цій громаді окупанти випустили п’ять мінометних мін калібру 120 мм.