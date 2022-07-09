Июль, 09 в 13:01

Российскому военкору-пропагандисту сообщили о подозрении за оправдание военных преступлений РФ в Украине. Прокремлевский журналист вместе с российскими военными незаконно пересек государственную границу Украины и ведет репортажи из зон активных боевых действий.

Подозреваемый играет роль “военного эксперта”, который дает комментарии пропагандистским российским медиа. Мужчина всегда в репортажах или комментариях оправдывает преступления захватчиков, которые убивают, пытают и насилуют мирных украинцев.

На собственном Telegram-канале пропагандист разместил видео с военного аэродрома в Гостомеле на фоне уничтоженного российскими солдатами украинского самолета АН-225 Мрия.

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Журналисту государственного телеканала РФ заочно сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ и глорификацию ее участников, а также незаконное пересечение государственной границы (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.