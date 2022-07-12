Июль, 12 в 14:24

В поселке Мирное под Мелитополем горит военная база российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей.

Горит именно база ГСЧС, которую раньше захватили оккупанты.

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По информации местных, туда российские военные перевезли свою технику после того, как неделю назад наши вооруженные силы нанесли сильные удары по базе врага в районе аэродрома в Мелитополе.

По словам Федорова, жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов видели густой черный дым.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе 12 июля около 00.30 жители города слышали взрывы.