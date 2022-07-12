Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Мелитополе ночью раздались взрывы, после чего началась стрельба — СМИ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Мелітополь

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе (Запорожская область) около 0.30 жители города слышали взрывы.

Издание РИА Мелитополь сообщило, что громче всего было в микрорайоне и в направлении Семеновки.

Сейчас смотрят

Первоначально сработала система ПВО российских оккупантов. Затем началась стрельба трассирующими пулями.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в оккупированном городе морги переполнены телами российских захватчиков. Но забирать их оккупационная армия не желает.

Он рассказал, что после уничтожения военной базы, оккупанты пятью КамАЗами вывозили тела своих погибших.

5 июля Вооруженные силы Украины ударом по аэродрому в оккупированном Мелитополе ликвидировали более 200 российских захватчиков. Еще более 300 оккупантов были ранены.

Источник: РИА Мелитополь

Фото: РИА Мелитополь

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка