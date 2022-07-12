В Мелитополе ночью раздались взрывы, после чего началась стрельба — СМИ
Во временно оккупированном россиянами Мелитополе (Запорожская область) около 0.30 жители города слышали взрывы.
Издание РИА Мелитополь сообщило, что громче всего было в микрорайоне и в направлении Семеновки.
Первоначально сработала система ПВО российских оккупантов. Затем началась стрельба трассирующими пулями.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в оккупированном городе морги переполнены телами российских захватчиков. Но забирать их оккупационная армия не желает.
Он рассказал, что после уничтожения военной базы, оккупанты пятью КамАЗами вывозили тела своих погибших.
5 июля Вооруженные силы Украины ударом по аэродрому в оккупированном Мелитополе ликвидировали более 200 российских захватчиков. Еще более 300 оккупантов были ранены.
Источник: РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь