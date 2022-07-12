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Під Мелітополем горить військова база росіян: місцеві чули 25 вибухів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Під Мелітополем горить військова база росіян: місцеві чули 25 вибухів
Фото: Генштаб ЗСУ

У селищі Мирне, що під Мелітополем, горить військова база російських окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів.

Горить саме база ДСНС, яку раніше захопили окупанти.

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За інформацією місцевих, туди російські військові перевезли свою техніку, після того як тиждень тому наші збройні сили завдали сильних ударів по базі ворога в районі аеродрому в Мелітополі.

За словами Федорова, мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів бачили густий чорний дим.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі 12 липня о 00.30 жителі міста чули вибухи.

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