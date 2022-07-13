По Запорожью нанесли два ракетных удара — попали в предприятие

Июль, 13 в 14:34

Сообщается о мощном взрыве в Запорожье в среду, 13 июля. На опубликованных снимках из Запорожья видно, что поднялся густой столб дыма.

Обновлено 14.47. Запорожская ОВА сообщила, что было зафиксировано два вражеских прилета ракет. Враг попал в одно из предприятий города.

В ОВА призвали сохранять спокойствие, соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашение информации. Официальную информацию впоследствии уточнят.

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До этого на всей территории Украины, кроме Херсонской области и АР Крым, была объявлена воздушная тревога.

СМИ сообщали, что тревогу объявили из-за запуска ракет из акватории Черного моря.

Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Telegram/Труха Украина

Источник: Запорожская ОВА