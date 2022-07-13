По Запорожью нанесли два ракетных удара — попали в предприятие
Сообщается о мощном взрыве в Запорожье в среду, 13 июля. На опубликованных снимках из Запорожья видно, что поднялся густой столб дыма.
Обновлено 14.47. Запорожская ОВА сообщила, что было зафиксировано два вражеских прилета ракет. Враг попал в одно из предприятий города.
В ОВА призвали сохранять спокойствие, соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашение информации. Официальную информацию впоследствии уточнят.
До этого на всей территории Украины, кроме Херсонской области и АР Крым, была объявлена воздушная тревога.
СМИ сообщали, что тревогу объявили из-за запуска ракет из акватории Черного моря.
Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Telegram/Труха Украина
Источник: Запорожская ОВА