По Запоріжжю завдали два ракетних удари – влучили у підприємство

Липень, 13 в 14:34

Повідомляють про потужний вибух у Запоріжжі у середу, 13 липня. На опублікованих знімках із Запоріжжя видно, що у піднявся густий стовп диму.

Оновлено 14.47. Запорізька ОВА повідомила, шо було зафіксовано два ворожих прильоти ракет. Ворог поцілив в одне з підприємств міста.

В ОВА закликали зберігати спокій, дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації. Офіційну інформацію згодом уточнять.

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Досі на всій території України, окрім Херсонської області та АР Крим, була оголошена повітряна тривога.

ЗМІ повідомляли, що тривогу оголосили через запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Telegram/Труха Україна

Джерело: Запорізька ОВА