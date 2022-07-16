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Факты / Происшествия

Повреждены семь домов после удара РФ: жителей Краматорска призывают эвакуироваться

Юля Захарченко, редактор ленты
Повреждены семь домов после удара РФ: жителей Краматорска призывают эвакуироваться

В результате ракетных ударов по Краматорску 15 июля повреждены семь жилых домов и два объекта инфраструктуры. Для этого удара российские войска применили против мирных жителей Украины ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он призвал горожан немедленно эвакуироваться из Краматорска, чтобы сохранить свою жизнь.

Фото: Донецкая ОВА

— Удары по городам в относительном тылу – сознательный выбор россиян, стремящихся посеять панику. Краматорск – особенно лакомая мишень, ведь это временный административный центр области, — считает Кириленко.

По словам главы ОВА, мирные жители, которые до сих пор остаются в Краматорске и Донецкой области, подвергают себя смертельной опасности.

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