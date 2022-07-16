Ракетный удар по Краматорску: мэр показал последствия

Июль, 16 в 14:29

Утром 16 июля РФ нанесла очередной ракетный удар по Краматорску. О последствиях рассказал мэр города Александр Гончаренко.

– Снова неспокойное утро в Краматорске. Враг нанес удар по поселку Малотарановка. Попадание было в поле, также повредили дорожную инфраструктуру, – написал он в соцсети.

По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, обошлось без разрушений домов.

На фото, которыми поделился Гончаренко – гигантская воронка в поле и “спаханный” ракетой асфальт на дороге.

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По данным полиции Донецкой области, за последние сутки враг разрушил 54 здания.

Правоохранители задокументировали 21 удар России по мирному населению, есть убитые и раненые. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, засеянные поля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олександр Гончаренко