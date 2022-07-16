Ракетный удар по Краматорску: мэр показал последствия
Утром 16 июля РФ нанесла очередной ракетный удар по Краматорску. О последствиях рассказал мэр города Александр Гончаренко.
– Снова неспокойное утро в Краматорске. Враг нанес удар по поселку Малотарановка. Попадание было в поле, также повредили дорожную инфраструктуру, – написал он в соцсети.
По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, обошлось без разрушений домов.
На фото, которыми поделился Гончаренко – гигантская воронка в поле и “спаханный” ракетой асфальт на дороге.
По данным полиции Донецкой области, за последние сутки враг разрушил 54 здания.
Правоохранители задокументировали 21 удар России по мирному населению, есть убитые и раненые. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, засеянные поля.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Олександр Гончаренко