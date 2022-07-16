Липень, 16 в 15:59

Внаслідок ракетних ударів по Краматорську 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об’єкти інфраструктури. Для цього удару російські війська застосували проти мирних жителів України ракету Торнадо-С з осколково-фугасним зарядом.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він закликав містян негайно евакуюватися з Краматорська, щоб зберегти власне життя.

– Удари по містах у відносному тилу — свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ — особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області, – вважає Кириленко.

За словами очільника ОВА, мирні жителі, які досі залишаються у Краматорську та Донецькій області, наражають себе на смертельну небезпеку.