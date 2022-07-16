Пошкоджено сім будинків після удару РФ: жителів Краматорська закликають евакуюватися
Внаслідок ракетних ударів по Краматорську 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об’єкти інфраструктури. Для цього удару російські війська застосували проти мирних жителів України ракету Торнадо-С з осколково-фугасним зарядом.
Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він закликав містян негайно евакуюватися з Краматорська, щоб зберегти власне життя.
– Удари по містах у відносному тилу — свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ — особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області, – вважає Кириленко.
За словами очільника ОВА, мирні жителі, які досі залишаються у Краматорську та Донецькій області, наражають себе на смертельну небезпеку.
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