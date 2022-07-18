К месту никого не подпускают: в Новой Каховке прогремели мощные взрывы
Требует проверки
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области сообщают о мощных взрывах в понедельник, 18 июля.
Более подробной информации о взрывах пока нет.
Но в Telegram-канале Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами пишут, что россияне никого не подпускают к месту взрыва.
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— Орки очень озабочены, никого к месту взрыва в Новой Каховке не подпускают. Что же там за хлопки такие?
Утром 18 июля сообщалось, что в Новой Каховке пылал склад российских оккупантов, а над городом тянулся густой черный дым.
Позже депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подтвердил, что в Новой Каховке детонировали склады боеприпасов оккупантов.