Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Новой Каховке снова горит склад оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Новой Каховке снова горит склад оккупантов

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области сегодня с раннего утра пылает склад российских оккупантов.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пока официальной информации о том, что именно произошло, нет, но над городом тянется густой черный дым.

Сейчас смотрят

Ранее сообщалось, что украинские военные за 13 июля ударили по двум пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке Херсонской области.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длиться уже 145-е сутки.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка