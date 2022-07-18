В Новой Каховке снова горит склад оккупантов
Требует проверки
В оккупированной Новой Каховке Херсонской области сегодня с раннего утра пылает склад российских оккупантов.
Об этом сообщают в соцсетях.
Пока официальной информации о том, что именно произошло, нет, но над городом тянется густой черный дым.
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Ранее сообщалось, что украинские военные за 13 июля ударили по двум пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке Херсонской области.
Напомним, что полномасштабная война в Украине длиться уже 145-е сутки.