Июль, 18 в 6:53

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области сегодня с раннего утра пылает склад российских оккупантов.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пока официальной информации о том, что именно произошло, нет, но над городом тянется густой черный дым.

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Ранее сообщалось, что украинские военные за 13 июля ударили по двум пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке Херсонской области.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длиться уже 145-е сутки.