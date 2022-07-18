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Факти / Надзвичайні події

До місця нікого не підпускають: у Новій Каховці пролунали потужні вибухи

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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бавовна Нова Каховка

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області повідомляють про потужні вибухи у понеділок, 18 липня.

Більш детальної інформації щодо вибухів поки немає.

Але в Telegram-каналі Збройні Сили України. Війна з окупантами пишуть, що росіяни нікого не підпускають до місця вибуху.

Зараз дивляться

— Орки дуже стурбовані, нікого до місця вибуху в Новій Каховці не підпускають. Що ж там за бавовна така?

Зранку 18 липня повідомлялося, що у Новій Каховці палав склад російських окупантів, а над містом тягнувся густий чорний дим.

Пізніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань підтвердив, що у Новій Каховці детонували склади боєприпасів окупантів.

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