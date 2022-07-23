Июль, 23 в 9:06

Российский враг сегодня нанес массированный ракетный удар по Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, оккупанты выпустили 13 ракет — восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22 М.

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Вражеские ракеты попали в инфраструктурные объекты за пределами Кропивницкого: в военный аэродром Канатово и в один из объектов Укрзализныци.

Руководитель области отметил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

В настоящее время без электроснабжения в областном центре остается часть одного из микрорайонов.

Напомним, что 23 июля на рассвете в трех городах – Николаеве, Кривом Роге и Кропивницком – во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы.