Липень, 23 в 9:06

Російський ворог сьогодні завдав масованого ракетного удару по Кіровоградській області.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, окупанти випустили 13 ракет – вісім ракет Калібр морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22 М.

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Ворожі ракети влучили в інфраструктурні об’єкти за межами Кропивницького: у військовий аеродром Канатове та в один з об’єктів Укрзалізниці.

Очільник області наголосив, що внаслідок обстрілу є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Наразі без електропостачання в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів.

Нагадаємо, що 23 липня на світанку у трьох містах – Миколаєві, Кривому Розі та Кропивницькому – під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.