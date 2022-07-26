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Факты / Происшествия

В Харькове раздаются взрывы: воздушная тревога почти во всех областях Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Харькове раздаются взрывы: воздушная тревога почти во всех областях Украины
Фото: ГСЧС

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги почти во всех областях Украины. Жителей городов призывают прятаться в укрытия или бомбоубежища.

По неподтвержденной информации, также прогремели четыре взрыва в северных районах Харькова за несколько минут до начала воздушной тревоги.

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Воздушная тревога в Харьковской области началась в 23.03, то есть длится уже около шести минут.

Кроме того, раздается воздушная тревога в других регионах Украины. Среди них – Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Винницкая, Житомирская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская и Волынская области.

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