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Факти / Надзвичайні події

У Харкові лунають вибухи: повітряна тривога майже в усіх областях України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Харкові лунають вибухи: повітряна тривога майже в усіх областях України
Фото: ДСНС

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги майже в усіх областях України. Жителів міст закликають ховатися в укриття або бомбосховища.

За непідтвердженою інформацію, також прогриміли чотири вибухи у північних районах Харкова за декілька хвилин до початку повітряної тривоги.

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Повітряна тривога у Харківській області розпочалась о 23.03, тобто триває вже близько шести хвилин.

Крім того, лунає повітряна тривога в інших регіонах України. Серед них – Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська та Волинська області.

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