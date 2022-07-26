Купили себе Range Rover за деньги для ВСУ: в Тернопольской области будут судить “волонтеров”

Июль, 26 в 20:07

В Тернопольской области будут судить псевдоволонтеров за присвоение около 2 млн грн пожертвований, предназначенных на нужды Вооруженных сил Украины.

По данным Офиса генерального прокурора, в начале полномасштабной войны в Украине злоумышленники за добровольные пожертвования в поддержку ВСУ купили для использования автомобили Range Rover и Audi Q5. Остальные деньги они потратили на мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие товары на общую сумму 2 млн грн.

Следователи направили в суд обвинительный акт против двух псевдоволонтеров и жены одного из них по факту использования благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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За это преступление предусмотрено тюремное заключение до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. В дальнейшем дело будет рассматривать суд.