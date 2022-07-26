Купили собі Range Rover за гроші для ЗСУ: на Тернопільщині судитимуть “волонтерів”

Липень, 26 в 20:07

У Тернопільській області судитимуть псевдоволонтерів за привласнення близько 2 млн грн пожертв, призначених на потреби Збройних сил України.

За даними Офісу генерального прокурора, на початку повномасштабної війни в Україні зловмисники за добровільні пожертви на підтримку ЗСУ купили для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5. Решту грошей вони витратили на мобільні телефони, ювелірні вироби та інші товари на загальну суму 2 млн грн.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт проти двох псевдоволонтерів та дружини одного з них за фактом використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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За цей злочин передбачено тюремне ув’язнення до семи років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Надалі справу розглядатиме суд.