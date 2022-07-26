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СБУ задержала российскую агентуру, корректировавшую удары врага по Донецкой железной дороге

Юля Захарченко, редактор ленты
СБУ задержала российскую агентуру, корректировавшую удары врага по Донецкой железной дороге
Фото: СБУ

В Украине ликвидировали деятельность российской агентуры, корректировавшей ракетные удары врага по Донецкой железной дороге. Участники группы разведывали информацию о позициях украинских защитников и корректировали артиллерийские обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

По данным Службы безопасности Украины, на сотрудничестве с врагом разоблачили руководителя местной станции Укрзализныци. На посту женщина передавала оккупантам закрытые данные о перемещении украинских бойцов по области.

Фото: СБУ

Второго российского агента задержали в Бахмуте. Предатель “сливал” информацию о местах нахождения подразделений Вооруженных сил Украины возле фронта. Злоумышленникам сообщили о подозрениях и избрали меру пресечения, поэтому их будут удерживать под стражей.

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Источник: СБУ
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