СБУ задержала российскую агентуру, корректировавшую удары врага по Донецкой железной дороге

Июль, 26 в 16:26

В Украине ликвидировали деятельность российской агентуры, корректировавшей ракетные удары врага по Донецкой железной дороге. Участники группы разведывали информацию о позициях украинских защитников и корректировали артиллерийские обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

По данным Службы безопасности Украины, на сотрудничестве с врагом разоблачили руководителя местной станции Укрзализныци. На посту женщина передавала оккупантам закрытые данные о перемещении украинских бойцов по области.

Второго российского агента задержали в Бахмуте. Предатель “сливал” информацию о местах нахождения подразделений Вооруженных сил Украины возле фронта. Злоумышленникам сообщили о подозрениях и избрали меру пресечения, поэтому их будут удерживать под стражей.