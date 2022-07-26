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Факты / Происшествия

Свои “услуги” оценил в $60 тыс: оперативника СБУ разоблачили на взятке

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Свои “услуги” оценил в $60 тыс: оперативника СБУ разоблачили на взятке
Фото: СБУ

Сотрудники внутренней безопасности СБУ в сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили оперативника Службы безопасности на взятке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что он требовал неправомерной выгоды от фигуранта одного из уголовных производств. А взамен обещал содействовать в возвращении техники, изъятой в рамках расследования.

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Кроме того, пойманный на взятке сотрудник уверял предпринимателя, что ему никто не будет препятствовать в ведении бизнеса в будущем.

Свои “услуги” он оценил в $60 тыс. Оперативника задержали с поличным во время передачи всей суммы взятки.

На данный момент фигуранту готовится сообщение о подозрении.

Недавно в Киеве задержали бывшего народного депутата Украины, который требовал $10 тыс. за влияние на судей.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что правоохранители задержали политика “на горячем” при получении взятки в сумме 92 500 грн.

Источник: СБУ
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