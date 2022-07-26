Липень, 26 в 19:15

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з Національним антикорупційний бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили оперативника Служби безпеки на хабарі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що він вимагав неправомірну вигоду від фігуранта одного з кримінальних проваджень. А натомість обіцяв сприяти у поверненні техніки, що була вилучена у межах розслідування.

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Окрім того, спійманий на хабарі співробітник запевняв підприємця, що йому ніхто не перешкоджатиме у веденні бізнесу у майбутньому.

Свої “послуги” він оцінив у $60 тис. Оперативника затримали на гарячому під час передачі всієї суми хабара.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру.

Нещодавно у Києві затримали колишнього народного депутата України, який вимагав $10 тис. за вплив на суддів.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці затримали політика “на гарячому” під час одержання хабаря у сумі 92 500 грн.