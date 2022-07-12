Июль, 12 в 16:51

В Киеве задержали бывшего народного депутата Украины, который требовал $10 тыс. за влияние на судей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Правоохранители задержали нардепа “на горячем” при получении взятки в сумме 92 500 грн.

— Согласно материалам следствия, бывший народный депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва требовал от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере $10 тыс. США, обещая повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов г. Киева и апелляционного, — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении, продолжаются следственные действия.

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