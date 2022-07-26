Июль, 26 в 8:09

В Волынской и Ровенской областях вечером 25 июля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги почти во всех областях Украины.

По неподтвержденным данным, местные жители Ровенщины накануне видели в небе беспилотные летательные аппараты.

Обновлено 26 июля. Позже стало известно, что огни в небе, которые приняли за БПЛА, были от Международной космической станции (МКС). Во время воздушной тревоги она как раз пролетала над западными областями.

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Кстати, МКС будет пролетать над Украиной еще четыре дня.

Кроме того, раздались взрывы в Харькове во время сигнала опасности с воздуха. Жители услышали не менее четырех взрывов в северной части города.