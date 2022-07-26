Липень, 26 в 8:09

У Волинській та Рівненській областях пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги майже в усіх областях України.

За непідтвердженими даними, місцеві жителі Рівненщини напередодні бачили у небі безпілотні літальні апарати.

Пізніше стало відомо, що вогні у небі, які сприйняли за БПЛА, були від Міжнародної космічної станції (МКС). Під час повітряної тривоги вона саме пролітала над західними областями.

Зараз дивляться

До речі, МКС пролітатиме над Україною ще чотири дні.

Крім того, пролунали вибухи у Харкові під час сигналу небезпеки з повітря. Жителі почули щонайменше чотири вибухи у північній частині міста.