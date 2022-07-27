Собака вырыла из-под земли руку: в Мелитополе на детской площадке нашли 13-летнюю девочку
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В оккупированном Мелитополе в парке им. Горького местные жители нашли труп ребенка — собака, которая гуляла с хозяином, вырыла из земли детскую руку.
Оказалось, что на площадке для выгула животных был закопан труп 13-летней девочки. Она вышла из дома примерно месяц назад и с тех пор связи с ребенком не было. Вероятно, речь идет о жительнице Мелитополя, которая пропала 3 июля.
Близкие семьи погибшей девочки рассказали, что перед смертью ее изнасиловали и избили. На трупе сохранились телесные повреждения.
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О возможном причастии к преступлению оккупантов говорит тот факт, что родственникам настоятельно рекомендуют не предавать произошедшее огласке.
Источник: РИА Мелитополь