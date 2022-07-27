Собака вирила з-під землі руку: у Мелітополі на дитячому майданчику знайшли 13-річну дівчинку

Липень, 27 в 16:30

В окупованому Мелітополі у парку ім. Горького місцеві жителі знайшли труп дитини – собака, яка гуляла з господарем, вирила з-під землі дитячу руку.

Виявилося, що на майданчику для вигулу тварин був закопаний труп 13-річної дівчинки. Вона вийшла з дому близько місяця тому, і з того часу зв’язку з дитиною не було. Ймовірно, йдеться про мешканку Мелітополя, яка зникла 3 липня.

Близькі сім’ї загиблої дівчинки розповіли, що перед смертю її зґвалтували та побили. На трупі збереглися тілесні ушкодження.

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Про можливу причетність до злочину окупантів говорить той факт, що родичам наполегливо рекомендують не розголошувати цю справу.

Джерело: РІА Мелітополь