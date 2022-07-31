В Харькове двое мужчин снимали на видео места дислокации ВСУ и сдавали врагу

Июль, 31 в 18:04

В Харькове разоблачили двух мужчин, которые сдавали врагу информацию о перемещении украинских военных. Они снимали на видео наших защитников и публиковали в пророссийском Telegram-канале, который используют спецслужбы агрессора.

По данным Офиса генерального прокурора, распространенную информацию не размещали в открытом доступе Генеральный штаб ВСУ или другие уполномоченные государственные органы.

Подозреваемый мужчина вместе со своим знакомым, бывшим правоохранителем, осуществляли видеосъемку мест пребывания украинских бойцов. Следователи сообщили им о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

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Сейчас злоумышленникам хотят избрать меру пресечения в виде удерживания под стражей. Продолжается досудебное расследование.