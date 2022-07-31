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Факти / Надзвичайні події

У Харкові двоє чоловіків знімали на відео місця дислокації ЗСУ та здавали ворогу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Харкові двоє чоловіків знімали на відео місця дислокації ЗСУ та здавали ворогу
Фото: Офіс генпрокурора

У Харкові викрили двох чоловіків, які здавали ворогу інформацію про переміщення українських військових. Вони знімали на відео наших захисників та публікували у проросійському Telegram-каналі, який використовують спецслужби агресора.

За даними Офісу генерального прокурора, поширену інформацію не розміщували у відкритому доступі Генеральний штаб ЗСУ або інші уповноважені державні органи.

Підозрюваний чоловіком разом зі своїм знайомим, колишнім правоохоронцем, здійснювали відеозйомку місць перебування українських бійців. Слідчі повідомили їм про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

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Наразі зловмисникам хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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