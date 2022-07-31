В Луцке затопило улицы после сильного ливня: авто не могут проехать

Июль, 31 в 20:50

Луцк накрыл мощный ливень, в результате которого затопило ряд улиц на территории города. Движение автомобилей и другого транспорта на дорогах затруднено.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых можно увидеть, что машины, автобусы и даже кареты скорой помощи не могут свободно проехать на дорогах.

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По словам местных жителей, на некоторых улицах вообще не удалось проехать по транспорту. Поэтому граждан и жителей Луцка призывают быть осторожными.