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Факты / Происшествия

В Луцке затопило улицы после сильного ливня: авто не могут проехать

Юля Захарченко, редактор ленты
В Луцке затопило улицы после сильного ливня: авто не могут проехать
Фото: Факты ICTV

Луцк накрыл мощный ливень, в результате которого затопило ряд улиц на территории города. Движение автомобилей и другого транспорта на дорогах затруднено.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых можно увидеть, что машины, автобусы и даже кареты скорой помощи не могут свободно проехать на дорогах.

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По словам местных жителей, на некоторых улицах вообще не удалось проехать по транспорту. Поэтому граждан и жителей Луцка призывают быть осторожными.

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