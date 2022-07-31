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Факти / Надзвичайні події

У Луцьку затопило вулиці після сильної зливи: авто не можуть проїхати

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Луцьку затопило вулиці після сильної зливи: авто не можуть проїхати
Фото: Факти ICTV

Луцьк накрила потужна злива, внаслідок якої затопило низку вулиць на території міста. Рух автомобілів та іншого транспорту на дорогах ускладнений.

Очевидці опублікували кадри, на яких можна помітити, що машини, автобуси та навіть карети швидкої допомоги не можуть вільно проїхати на дорогах.

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За словами місцевих жителів, на деяких вулицях взагалі не вдалося проїхати транспортом. Тому громадян і мешканців Луцька закликають бути обережними.

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